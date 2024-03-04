Москва, 4 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. У России имеется больше друзей, чем врагов, однако быть её другом или врагом одинаково почётно. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

РИА Новости/Сергей Гунеев Владимир Путин

В ходе встречи Собянин отметил, что Москве в последнее время удалось достичь хороших результатов, «несмотря на происки врагов».

«Но друзей у нас больше. <…> Есть ещё одно известное выражение — быть нашим другом и врагом одинаково почётно», — сказал на это глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Глава государства также уточнил, что обсудил с китайским лидером ряд вопросов, включая сотрудничество в рамках межгосударственной организации БРИКС.

В октябре 2023 года президент отметил, что у России много разделяющих традиционные ценности друзей в странах Европы. Путин добавил, что такие люди, в отличие от сторонников нетрадиционные ценностей, не выпячивают свои взгляды.