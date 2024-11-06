Москва, 6 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Демография стала для России огромным вызовом, и его должен осознать каждый гражданин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая 6 ноября на просветительском марафоне «Знание. Первые».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам представителя Кремля, в России очень мало жителей для такой огромной территории.

«Это огромный вызов для нас — наша демография, поэтому мы должны, каждый из нас должен думать о демографии, я призываю вас это делать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что России нужна мода на деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди создавали большие семьи, чтобы хотели иметь много детей, ведь когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях.

В июле стало известно, что повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году заявлено в числе задач национального проекта «Семья». Кроме того, правительство намерено добиться ежегодного роста суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей, а также снижения уровня бедности многодетных семей до 12%.

Ранее Путин поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.