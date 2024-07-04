Москва, 4 июля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году заявлено в числе задач национального проекта «Семья». Об этом говорится в материалах, подготовленных вице-премьером Татьяной Голиковой ко Дню национальных приоритетов «Семья» в рамках выставки «Россия», имеющихся в распоряжении ИА Регнум.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Суммарный коэффициент рождаемости указывает на среднее количество детей, которых родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода. Согласно данным Росстата, по итогам 2023 года этот показатель составил 1,41.

Кроме того, правительство намерено добиться ежегодного роста суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей, а также снижения уровня бедности многодетных семей до 12%.

В числе текущих вызовов указаны снижение численности женщин репродуктивного возраста, рост среднего возраста первых родов, снижение коэффициентов рождаемости в городах и на селе, показатели численности населения по возрастных когортам.

Министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков отметил в материалах, что 41 регион получит дополнительное финансирование региональных программ, направленных на повышение рождаемости.

Отмечено также, что в России с 2007 года выдано 14 млн сертификатов на материнский капитал, из них 2 млн сертификатов — на рождение первенца. Выплаты на первого ребёнка ввели с 2020 года, при этом с 2022 года они ежегодно увеличиваются с учётом фактического уровня инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в котором поставил задачу добиться более частого рождения третьих и последующих детей.

29 февраля Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он обозначил приоритетные задачи в сфере демографии, а также поддержки семей с детьми, поручил продлить до конца 2030 года дополнительные меры господдержки семей с детьми.

Глава государства объявил о запуске пяти новых национальных проектов, в том числе нацпроекта «Семья», направленного на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости.

В России есть все экономические и иные предпосылки для изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, заявила 26 апреля на заседании Совета законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В стране может начаться «демографическая весна», подчеркнула она.