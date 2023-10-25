Москва, 25 октября, 2023, 21:21 — ИА Регнум. За инициативами западных политиков о создании так называемого нового миропорядка стоят лицемерие, двойные стандарты и претензии на исключительность, заявил 25 октября на встрече с представителями религиозных объединений РФ президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время встречи с главами религиозных конфессий

«При этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы», — сказал президент.

По его словам, на Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и, чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, пускают в ход исламофобию, антисемитизм и русофобию.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября президент США Джозеф Байден заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, который построят сами США «при достаточной дерзости и уверенности в себе». В Кремле согласны с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке, но не согласны с тем, что Вашингтон сможет его построить, прокомментировал ранее это заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

5 октября президент России посвятил своё выступление на форуме дискуссионного клуба «Валдай» теме нового многополярного мира. Говоря об условиях прочного миропорядка, российский лидер заявил, что западные контрагенты потеряли чувство реальности и нарушили все мыслимые и немыслимые правила, в то время как прочный мир возможен тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности. Свою речь на форуме Владимир Путин закончил словами о неизбежности наступления нового многополярного мира.