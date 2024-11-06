Москва, 6 ноября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Вспышки и очаги инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей в Москве не зафиксированы. Об этом 6 ноября сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова.

Константин Чалабов/РИА Новости

Так она прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в городе, связанную в том числе с вирусом Коксаки.

«Каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается», — отметила профессор, слова которой приводит в своём Telegram-канале департамент здравоохранения Москвы.

По словам Мазанковой, обстановка с заболеваемостью в городе является обычной для осенне-зимнего периода. Инфекционист уточнила, что в стационарах Москвы регистрируются единичные случаи энтеровирусной инфекции, но тяжёлых больных нет.

Она также подчеркнула, что наблюдение за распространением различных вирусов в Москве ведётся непрерывно. Профессор добавила, что свойства Коксаки изучены основательно, и заболевание хорошо поддается лечебной терапии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября «Известия» написали, что в девяти регионах России участились жалобы жителей на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. Заболевание подозревают у детей в Москве, Санкт-Петербурге, а также Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии, Брянской, Владимирской, Калужской и Московской областях. При этом в минздраве Владимирской области отметили, что в регионе в настоящее время нет детей с подтверждённой инфекцией, вызванной вирусом Коксаки.

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что Коксаки представляет собой целую группу энтеровирусов, которая известна науке и человечеству давно, поэтому ни о какой эпидемии речи быть не может.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подчеркнул, что при обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и делать тест. Он добавил, что чаще всего указанный вирус передаётся с водой и с едой, но заразиться можно контактным и воздушно-капельным путём.