Москва, 6 ноября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В девяти регионах России участились жалобы жителей на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. Об этом 6 ноября сообщили «Известия».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Заболевание подозревают у детей в Москве, Санкт-Петербурге, а также Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии, Брянской, Владимирской, Калужской и Московской областях.

При этом в минздраве Владимирской области сообщили, что в государственных медицинских организациях сейчас нет детей с подтверждённой инфекцией, вызванной вирусом Коксаки.

Об отсутствии официально зарегистрированных вспышек заболеваемости также заявили в министерстве здравоохранения Удмуртии. В ведомстве отметили, что все частные случаи инфекций лечатся по стандартным рекомендациям.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки.

Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить информацию о возможных фактах заражения. Ведомство взяло на контроль ситуацию с выявлением в РФ вируса Коксаки. Специалисты будут контролировать утренние фильтры в школах. При выявлении симптомов болезни ― насморк, кашель, температура ― ребёнка изолируют от коллектива до момента его выздоровления.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и сделать тест.

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вирус Коксаки — это целая группа энтеровирусов, которая известна науке и человечеству давно, поэтому ни о какой эпидемии речи быть не может. По его словам, периодически небольшие вспышки заражений вирусом Коксаки возникают по всему миру, в том числе в странах Европы и США.

Коксаки входит в группу энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заразиться ими можно через бытовые предметы, воду и загрязнённые продукты.