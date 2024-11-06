Москва, 6 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. США рассматривают искусственный интеллект (ИИ) в качестве инструмента в своих геополитических интересах, о чём свидетельствует навязываемая ими стратегия развития этой технологии и других автоматических алгоритмов, заявила глава правозащитной организации «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

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Её слова приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Сидоренко напомнила, что США разработали меморандум «Об искусственном интеллекте».

«Соединённые Штаты заявили о создании меморандума «Об искусственном интеллекте». Соединенные Штаты очень давно и агрессивно навязывали собственные стратегии введения как искусственного интеллекта, так и всех без исключения автоматических алгоритмов. Нам надо понимать, что подобная стратегия США лишний раз является доказательством того, что страна рассматривает в долгосрочной перспективе использование этой технологии, как в просоциальных, так и в геополитических целях», — сказала она.

Глава «Белого Интернета» обратила внимание на то, что на сайте государственных закупок США был размещён лот о создании информационной системы, которая должна обеспечить мониторинг внешних нарративов, которые якобы могут угрожать стране. Сидоренко отметила, что Соединённые Штаты и европейские страны уже давно внедряют подобные алгоритмы. Она предложила изучить вопрос о том, какие риски создают эти технологии для России, а также чем РФ может ответить для противодействия им.

РАПСИ также написало, что США окончательно связали свою стратегию национальной безопасности с необходимостью лидерства в информационной среде и в сфере ИИ. На это указывает деятельность управления Перегона по сокращению военной угрозы и меморандум Вашингтона по искусственному интеллекту.

Кроме того, в статье отмечается, что в США был опубликован документ под названием «Основа для улучшения управления ИИ и системы управления рисками в сфере национальной безопасности». Госдепартамент Соединённых Штатов в сентябре 2023 года в свою очередь выпустил отчёт, в котором анализировал возможности Китая по изменению глобальной информационной среды.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2020 года появилась информация о том, что в США решили создать 12 исследовательских центров искусственного интеллекта и квантовых информационных систем (QIS). Содействие их создании и деятельности должны были оказать Управление научно-технической политики Белого дома, Национальный научный фонд (NSF) и американское министерство энергетики (DoE).

В декабре журнал Newsweek проинформировал, что военные в Соединённых Штатах используют симуляторы с искусственным интеллектом в ходе испытаний нового бомбардировщика ― носителя ядерного оружия B-21, разработанного для ВВС США. Авторы статьи добавили, что страна занимает лидирующие позиции в мире по разработке и внедрении ИИ, в частности в военной сфере.