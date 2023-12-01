Вашингтон, 1 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. При испытаниях нового бомбардировщика ― носителя ядерного оружия B-21, разработанного Northrop Grumman для ВВС США, американские военные используют симуляторы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило издание Newsweek.

Staff Sgt. Jeremy Mosier, United States Air Force Бомбардировщик B-21

«Программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, знаменует собой новую эру», — отмечает издание.

Авторы статьи добавили, что в настоящее время США занимают лидирующие позиции в мире по разработке и внедрении ИИ, в частности в военной сфере.

При этом эксперт Тейт Нуркин заявил, что технологии ИИ положительно сказались на скорости и эффективности разработки бомбардировщика.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2022 года американская корпорация Northrop Grumman представила новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, выполненный по технологии «стелс». Как отметило агентство Associated Press, это первая подобная разработка за 30 лет. B-21 показали на церемонии на заводе Northrop’s Plant 42 в городе Палмдейл, штат Калифорния.

В минобороны США 27 октября заявили, что планируют усовершенствовать ядерную бомбу. Как уточнили в Пентагоне, речь идёт о модернизации свободнопадающей ядерной бомбы В61 в вариант В61-13.

В ведомстве добавили, что работы начнут в том случае, если это одобрит Конгресс и выделит необходимое финансирование.