Донецк, 6 ноября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Множество раненых наёмников из Колумбии привозили в Константиновку, расположенную на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 ноября сообщил пленный солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя «иностранный легион». Естественно, они там раненые были», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Как пояснил военнопленный, наёмники, по всей видимости, не знали украинского языка и на нём не говорили. Николенко уточнил, что служил стрелком-санитаром в 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ, а после, на территории Курской области, попал в окружение и сдался в плен российским войскам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооружённым силам России в рамках специальной военной операции, рассказал о десятках наёмников из стран Латинской Америки, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинской армии.

27 октября российские силовики пресекли попытку ДРГ, в состав которой входили иностранные наёмники, прорваться в Брянскую область. Четверых сразу ликвидировали, по остаткам группы был нанесён ракетно-артиллерийский удар.

У одного из ликвидированных наёмников при себе был флаг Канады, у другого — икона с молитвой на польском языке. На плече третьего находилась татуировка, свидетельствующая о его принадлежности к американскому десанту.