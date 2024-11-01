Газа, Палестина, 2 ноября, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Главы 15 агентств Организации Объединённых Наций и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором назвали ситуацию на севере сектора Газа близкой к апокалиптической на фоне гуманитарной катастрофы и продолжающейся военной операции Израиля. Соответствующий документ опубликован 1 ноября на официальном сайте Межведомственного постоянного комитета ООН (IASC).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Ситуация, складывающаяся на севере Газы, носит апокалиптический характер. Этот район находится в осаде почти месяц… продолжаются бомбардировки и другие нападения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что только за последние несколько дней на севере палестинского анклава были убиты сотни палестинцев, большинство из которых женщины и дети.

Кроме того, израильским бомбардировкам подверглись десятки школ, служившие убежищами для палестинских беженцев. Больницы лишились возможности функционировать, в результате чего погибли пациенты.

«Мы получаем сообщения о том, что гражданские лица становятся мишенями, когда пытаются найти убежище, мужчин и мальчиков арестовывают и увозят в неизвестном направлении», — отмечается в документе.

В свете продолжающейся войны гибнет скот, уничтожаются посевные площади и деревья, разрушается сельскохозяйственная инфраструктура, возникает угроза неминуемой гибели населения севера сектора Газа от голода, болезней и насилия, в то время как израильские вооружённые силы не позволяют оказывать нуждающимся гуманитарную помощь и доставлять в регион товары, необходимые для жизни.

Отдельно подчёркивается, что из-за боевых действий вынужденно отложена кампания по вакцинации от полиомиелита, что поставило под угрозу жизни детей.

Говоря о принятом парламентом Израиля (Кнессетом) законопроекте о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), подписанты отметили, что такие меры противоречат Уставу ООН и только усугубляют гуманитарную ситуацию.

В ООН призвали Израиль освободить незаконно задержанных палестинцев и выполнить решения Международного суда ООН, а палестинское движение ХАМАС — немедленно и безоговорочно освободить заложников.

«Весь регион находится на краю пропасти. Назрела необходимость немедленного прекращения боевых действий, устойчивого и безоговорочного прекращения огня», — подчёркивается в документе.

В числе подписантов документа — глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.

По данным палестинского министерства здравоохранения от 29 октября, с начала эскалации палестино-израильского конфликта и с начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 43 тыс. человек, в том числе 16,7 тыс. детей. Пострадали около 101,2 тыс. человек, ещё более 10 тыс. числятся пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли по меньшей мере 95 человек. В течение суток израильские войска атаковали район лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.

28 октября пресс-служба администрации президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что власти страны подали в Международный суд ООН меморандум для дополнения иска с обвинениями Израиля в геноциде. Утверждается, что правительство Израиля способствовало уничтожению палестинцев в Газе разными видами оружия, лишало жителей доступа к гуманитарной помощи и создавало условия жизни, направленные на физическое уничтожение палестинцев.