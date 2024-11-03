Тель-Авив, Израиль, 3 ноября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. В результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки погибли 55 палестинцев и 71 ливанец. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

По данным телеканала, как минимум 55 человек погибли и 192 получили ранения в результате израильских атак по всей территории сектора Газа за последние сутки. Ещё 71 человек погиб и 169 ранены в результате ударов армии Израиля по Ливану. Отмечается, что часть пострадавших находятся под завалами, но у бригад скорой помощи и гражданской обороны нет возможности добраться до них.

Палестинский минздрав уточняет, что в результате израильских атак с 7 октября 2023 года в Газе погибли 43 314 человек и 102 019 получили ранения. В Ливане, по последним данным ливанского минздрава, с момента эскалации конфликта убиты 2968 человек, а 13 319 получили ранения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главы 15 агентств Организации Объединённых Наций и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором назвали ситуацию на севере сектора Газа близкой к апокалиптической на фоне гуманитарной катастрофы и продолжающейся военной операции Израиля.

Отмечается, что только за последние несколько дней на севере палестинского анклава были убиты сотни палестинцев, большинство из которых женщины и дети.

31 октября в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли по меньшей мере 95 человек. В течение суток израильские войска атаковали район лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.

28 октября пресс-служба администрации президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что власти страны подали в Международный суд ООН меморандум для дополнения иска с обвинениями Израиля в геноциде.