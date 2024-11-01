Газа, Палестина, 1 ноября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. В секторе Газа в течение суток 31 октября в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли по меньшей мере 95 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«С рассвета в Газе погибли по меньшей мере 95 человек в результате израильских воздушных налётов… Подавляющее большинство из них — на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток израильские войска также атаковали район лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава, в результате чего повреждены два здания.

По данным палестинского министерства здравоохранения от 29 октября, с начала эскалации палестино-израильского конфликта и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 43 тысяч человек, в том числе 16,7 тысячи детей. Пострадали прядка 101,2 тысячи человек, ещё более 10 тысяч числятся пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по пятиэтажному зданию в густонаселённом районе города Бейт-Лахия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 109 человек, в том числе десятки детей. В тот же день председатель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон обратился к Тель-Авиву с просьбой объяснить обстоятельства этого удара.

28 октября пресс-служба администрации президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что власти страны подали в Международный суд ООН меморандум для дополнения иска с обвинениями Израиля в геноциде. Утверждается, что правительство Израиля способствовало уничтожению палестинцев в Газе разными видами оружия, лишало жителей доступа к гуманитарной помощи и создавало условия жизни, направленные на физическое уничтожение палестинцев.