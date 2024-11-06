Штат Пенсильвания, США, 6 ноября, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Полиция Филадельфии не располагает данными о массовых фальсификациях на выборах президента США в штате Пенсильвания. Об этом 5 ноября сообщил в прямом эфире телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

Журналисты отметили, что в полицейском управлении Филадельфии не знают, что имел в виду кандидат в президенты США Дональд Трамп в своём видеообращении на сайте Truth Social, заявляя о «массовом мошенничестве». Правоохранители сообщили, что им неизвестно о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы от них реагирования.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября Дональд Трамп заявил об ожидании «большой победы» по итогам проходящих в США выборов президента. Также он сообщил о «массовом мошенничестве» в ходе голосования в колеблющемся штате Пенсильвания, однако подробности раскрывать не стал.

В США 5 ноября в 18:00 по местному времени (6 ноября в 02:00 мск) закрылись первые избирательные участки в штатах Индиана и Кентукки. Последними закроются участки на Гавайях и Аляске. На очередных всеобщих выборах американцы избирают президента, часть Сената, всю Палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий.