Техас, США, 6 ноября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск проголосовал на выборах президента США. Об этом бизнесмен сообщил 5 ноября в принадлежащей ему социальной сети Х.

Trevor cokley Илон Маск

Как уточнил Маск, своё избирательное право он реализовал в штате Техас, где расположен испытательный космодром Starbase компании SpaceX, чьим основателем также является миллиардер.

«Только что проголосовал в округе Кэмерон, штат Техас, в доме для Starbase», — написал Маск.

За кого он отдал свой голос, Маск уточнять не стал, но с лета предприниматель активно выступает на стороне кандидата от республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский миллиардер Илон Маск обвинил компанию Google в предвзятости и вмешательстве в выборы. Компания Google блокирует поисковые запросы и не показывает пользователям ближайшие избирательные участки, где можно проголосовать за кандидата в президенты США Трампа. При этом возможность найти ближайший избирательный участок, если речь идёт о кандидате от демократов Камале Харрис, предоставляется оперативно.

По словам Маска, представители Демократической партии США готовы пойти на любую ложь ради победы на президентских выборах.

Илон Маск намерен отслеживать итоги выборов в США вместе с Трампом. По данным газеты The New York Times, бизнесмен планирует присутствовать на некоторых мероприятиях в резиденции Трампа во Флориде.

В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, часть Сената, вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и двух территорий.