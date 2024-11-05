Биробиджан, 5 ноября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Еврейскую автономную область возглавит начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, сообщили 5 ноября «Ведомости» со ссылкой на осведомлённые источники.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Мария Костюк (в центре)

По данным издания, нынешний глава региона Ростислав Гольдштейн возглавит Республику Коми. Руководитель республики Владимир Уйба ранее 5 ноября сообщил, что президент Владимир Путин предложил ему перейти на новую должность на федеральном уровне.

Костюк родом из Еврейской автономной области. Она была учителем, работала в администрации Смидовичского района ЕАО, в мэрии Биробиджана. С 2020 года Костюк работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО, а в 2023 года стала начальником управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества». Кроме того, она является руководителем программы «Время героев».

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана специальной военной операции. Экс-глава региона Максим Егоров сообщил, что займётся выполнением задач на федеральном уровне.

В тот же день глава государства назначил врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации. Выборы в обоих регионах пройдут в Единый день голосования в сентябре.