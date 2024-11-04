Ростов-на-Дону, 4 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев объявили, что уходят в отставку. Об этих решениях главы регионов сообщили 4 ноября в своих Telegram-каналах.

Александр Кряжев/РИА Новости Максим Егоров

«Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу», — написал Голубев.

Он отметил, что всё время деятельности на посту губернатора чувствовал поддержку со стороны населения. Глава Ростовской области также поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство РФ за содействие в решении вопросов, которые ставились им в ходе работы в этой должности.

Он также пообещал, что в будущем его безусловным приоритетом останется поддержка и развитие указанного региона. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова уточнила, что Голубев продолжит возглавлять область до назначения нового исполняющего обязанности.

Максим Егоров в свою очередь проинформировал, что займётся выполнением задач на федеральном уровне.

«Сегодня руководство страны ставит перед мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — заявил он в видеообращении в Telegram-канале.

Егоров добавил, что Тамбовская область стала для него родной за годы работы на посту губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, Василий Голубев был назначен главой администрации Ростовской области в 2010 году. Предыдущим губернатором региона был Владимир Чуб. В сентябре 2015 года Голубева переизбрали на пост губернатора. По итогам голосования за него отдали свои голоса более 78% избирателей.

Максим Егоров стал временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области в октябре 2021 года. До него область возглавлял Александр Никитин. В июне 2022 года Егоров представил пятилетнюю программу развития Тамбовской области, основными направлениями которой стали сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. В сентябре 2022 года он победил на выборах губернатора Тамбовской области.