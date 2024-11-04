Москва, 4 ноября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Соответствующий указ 4 ноября появился на сайте Кремля.

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«Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — сказано в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания. Также Путин 4 ноября назначил участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области.

Слюсарь родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. Он окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС, работал в коммерческих компаниях, был коммерческим директором ОАО «Роствертол», руководил комитетом вертолётных программ в «Оборонпроме» и занимал разные должности в Минпромторге. ОАК Слюсарь возглавляет с 2015 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев объявили, что уходят в отставку. Егоров отметил, что займётся выполнением задач на федеральном уровне. СМИ сообщали, что пост врио губернатора Ростовской области может занять Слюсарь, а пост врио Тамбовской области — Первышов.