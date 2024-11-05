Сыктывкар, 5 ноября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Глава Республики Коми Владимир Уйба 5 ноября заявил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

РИА Новости/Владимир Трефилов Владимир Уйба

Ранее в этот же день Уйба объявил о своей отставке. Выборы главы Республики Коми пройдут в Единый день голосования в сентябре, сообщил избирком региона.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и новая ответственность. Благодарю Владимира Путина за доверие и предложение», — сказал Уйба в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Также глава Коми поблагодарил всех жителей региона и коллег по правительству. Республику он возглавлял с 2020 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана специальной военной операции. Экс-глава региона Максим Егоров сообщил, что займётся выполнением задач на федеральном уровне.

В тот же день глава государства назначил врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации. Выборы в обоих регионах пройдут в Единый день голосования в сентябре.