Глава Коми заявил, что Путин доверил ему новую работу на федеральном уровне
Сыктывкар, 5 ноября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Глава Республики Коми Владимир Уйба 5 ноября заявил, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.
Ранее в этот же день Уйба объявил о своей отставке. Выборы главы Республики Коми пройдут в Единый день голосования в сентябре, сообщил избирком региона.
«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и новая ответственность. Благодарю Владимира Путина за доверие и предложение», — сказал Уйба в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Также глава Коми поблагодарил всех жителей региона и коллег по правительству. Республику он возглавлял с 2020 года.
Как передавало ИА Регнум, 4 ноября Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана специальной военной операции. Экс-глава региона Максим Егоров сообщил, что займётся выполнением задач на федеральном уровне.
В тот же день глава государства назначил врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации. Выборы в обоих регионах пройдут в Единый день голосования в сентябре.