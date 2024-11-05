Москва, 5 ноября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн — вероятный преемник Владимира Уйбы на посту главы Республики Коми, пишут 5 ноября «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Сергей Бобылев/ТАСС Ростислав Гольдштейн

Издание называет Гольдштейна «основным кандидатом на пост главы Коми». По информации источников, в Коми его считают «своим», конфликтов в регионе у него нет.

ЕАО, по информации источников, может возглавить начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в посёлке Селижарово Калининской (ныне Тверской) области. Работал слесарем, монтажником и водителем на Сахалине и в Коми, в начале 1990-х годов занимался частным бизнесом, в начале 2000-х возглавлял торговый дом «Гольдштейн». Дважды избирался депутатом Госсовета Коми, дважды — депутатом Госдумы. В 2015–2019 годах был сенатором от исполнительной власти ЕАО.

ЕАО Гольдштейн возглавил в декабре 2019 года в статусе врио губернатора, в сентябре 2020 года был избран на первый срок.

Как сообщало ИА Регнум, Уйба 5 ноября объявил, что уходит в отставку с поста главы Коми, так как президент Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне». Он поблагодарил за поддержку всех жителей региона и коллег по правительству. Республикой Коми Уйба руководил с 2020 года.