Сыктывкар, 5 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Глава Республики Коми Владимир Уйба 5 ноября сообщил, что уходит со своего поста, который занимал с сентября 2020 года. По его словам, президент России Владимир Путин доверил ему новый перечень работы на федеральном уровне.

Максим Блинов/POOL/ТАСС Владимир Уйба

«Для меня это новый вызов и огромная ответственность. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие и предложение», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава республики отметил, что за период его работы были приложены все усилия для того, чтобы сделать лучше и комфортнее жизнь в Коми. По его словам, за это время в регионе появились новые детские сады и школы, была создана надёжная основа для развития здравоохранения и не только.

Уйба поблагодарил команду правительства Коми и глав муниципалитетов за совместную работу. Также он выразил благодарность жителям республики за их поддержку и любовь к своей родине.

4 ноября ИА Регнум передавало, что губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев объявили, что уходят в отставку.

На место Егорова глава государства назначил депутата Госдумы, выпускника программы «Время героев» Евгения Первышова, врио губернатора Ростовской области стал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Позже в Сети появилась информация о том, что ушедший в отставку тамбовский губернатор Егоров может возглавить Минстрой.