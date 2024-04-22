Сургут, Югра, 22 апреля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Глава Сургута Андрей Филатов 22 апреля сообщил, что принял решение досрочно уйти в отставку.

Павел Бедняков/РИА Новости Глава Сургута Андрей Филатов

В своём Telegram-канале Филатов рассказал, что отставка вызвана личными причинами и что он намерен сосредоточиться на экономических проектах в регионе.

«Остаюсь в регионе. Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий. Моё решение носит сугубо личный характер, мотивы его внутренние, в нём нет политического либо другого внешнего подтекста», — сообщил он.

В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута в свою очередь сообщили, что заявление Филатова будет рассмотрено городской думой на внеочередном заседании 25 апреля. Также депутаты рассмотрят вопрос о назначении врио главы города и объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность нового главы муниципалитета.

Пост главы Сургута Филатов занимал с февраля 2021 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по внутренней политике, был депутатом парламента региона.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Новым главой города депутаты совета Новосибирска избрали заместителя губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева.

В марте 2024 года о решении уйти в отставку сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов предложил на пост мэра кандидатуру Андрея Накрошаева, ранее возглавлявшего региональный департамент дорожного хозяйства и транспорта.