Ханты-Мансийск, 5 ноября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. В Югре задержали бывшего мэра Сургута Андрея Филатова по уголовному делу о коммерческом подкупе. Об этом 5 ноября сообщили в силовых структурах региона.

Telegram-канал Андрея Филатова

«Сейчас проходят следственные мероприятия», ― сообщил ТАСС представитель силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что следствие в ближайшее время планирует ходатайствовать в суде об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.

Другие подробности не приводятся. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Филатов сообщил о своём решении досрочно уйти в отставку. Он пояснил, что отставка вызвана личными причинами, никакого политического или другого внешнего контекста в этом нет. Чиновник добавил, что намерен остаться в регионе и сосредоточиться на экономических проектах, в частности связанных с развитием территорий.

Пост главы Сургута Филатов занимал с февраля 2021 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по внутренней политике, был депутатом парламента региона.

9 октября по подозрению в получении взятки задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину. По версии следствия, за взятку в виде элитного автомобиля Porsche Cayenne стоимостью 10 млн рублей она могла закрыть глаза на нарушение налогового законодательства со стороны местной нефтегазовой компании. По предварительным данным, сумма недоимки превысила 50 млн рублей.