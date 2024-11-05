Курск, 5 ноября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области с августа превысили 29,8 тыс. человек, сообщила 5 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ.

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В минувшие сутки потери противника в регионе превысили 200 человек.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 29 800 военнослужащих, 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США (и другую технику. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Также 5 ноября пресс-служба сообщила, что в минувшие сутки двое бойцов ВСУ сдались в плен. В указанный период были отражены шесть контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 ноября пресс-служба Минобороны проинформировала, что тульские разведчики Воздушно-десантных войск перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Глушковском районе Курской области, установив минный шлагбаум на участке границы.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что ВСУ атакой на приграничье Курской области попытались отвлечь армию России от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно. Курская область будет зачищена от ВСУ, заявил глава государства 4 ноября.

Бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс ранее назвал стратегической ошибкой Киева вторжение в курское приграничье. По его словам, в операции было задействовано порядка 30 тыс. подготовленных боевиков, которых можно было использовать для укрепления фронта в Донбассе, где сейчас идёт активное продвижение армии России.