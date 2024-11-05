Вашингтон, 5 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что может проиграть выборы, однако добавил, что у него есть существенное преимущество перед своей оппоненткой — вице-президентом и кандидатом от демократов Камалой Харрис. Политик заявил об этом 3 ноября в интервью американскому телеканалу ABC.

Evan Vucci/AP/TASS Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп

«Да, я думаю. Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить, но будет интересно», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, допускает ли он своё поражение.

Экс-президент уточнил, что победитель выборов в США будет известен уже к ночи.

Как сообщало ИА Регнум, в США уже начались президентские выборы. По данным федеральной избирательной комиссии на середину октября, на кампанию Харрис собрали почти $1 млрд, для рекламы Трампа — $400 млн.

3 ноября американская газета The New York Post опубликовала результаты социологического опроса, согласно которым Дональд Трамп сравнялся с Камалой Харрис в уровне поддержки избирателей. Оба кандидата заручились поддержкой 49% избирателей. Остальные 2% опрошенных голосуют за других политиков.

Согласно последним данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды (UFL), досрочно на президентских выборах в США проголосовали более 77 млн американцев. Наиболее активно досрочно голосовали жители Техаса (8,9 млн), Флориды (7,8 млн), Калифорнии (7,6 млн) и Северной Каролины (4,4 млн).