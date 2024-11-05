Ташкент, 5 ноября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Самолёт Uzbekistan Аirways, выполнявший рейс Ташкент — Нью-Йорк, вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира — гражданина России. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба авиакомпании.

РИА Новости/ Илья Питалев

Вылет рейса HY101 состоялся в 06:47 по местному времени (04:47 мск), однако менее чем через час, в 07:35, борт экстренно приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова.

«По пути следования командир воздушного судна запросил возврат в аэропорт вылета по причине плохого самочувствия пассажира, гражданина России 1967 года рождения», — говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

Пассажира передали бригаде скорой помощи. Самолёт отправился по маршруту в 09:30.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре пилот Turkish Airlines потерял сознание, выполняя рейс Сиэтл — Стамбул. Экипаж пытался помочь капитану, после чего принял решение экстренно садиться в Нью-Йорке. Пилот, которому было 59 лет, скончался до приземления. Перед полётом он прошёл медосмотр, который не выявил проблем со здоровьем.