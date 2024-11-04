Киев, 4 ноября, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Украинских студентов с 2025 года обяжут пройти начальную военную подготовку. Это коснётся учащихся старших курсов вузов. Об этом 4 ноября сообщил замминистра образования Украины Михаил Винницкий.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, высшее образование

«Уже есть соответствующие изменения в закон, которые обязывают нас в 2025 году ввести базовую общую военную подготовку в учреждения высшего образования», — отметил он.

Винницкий добавил, что речь идёт о третьекурсниках. По его словам, студентов научат обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь. Также он заверил, что студентам не будет угрожать мобилизация.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская призвала власти принять решение о массовой мобилизации женщин. Она пояснила, что, несмотря на очевидную непопулярность этого решения, его нужно принять, поскольку всем уже давно пора отбросить иллюзии и готовиться оборонять страну. По мнению Берлинской, Украине нужно беречь мужчин, поэтому придётся либо мобилизовать женщин, либо сдаться.

Глава киевского режима Владимир Зеленский28 октябрявнёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда».