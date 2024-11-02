Киев, 2 ноября, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Решение о массовой обязательной мобилизации женщин на Украине призвала принять основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. Об этом она заявила 2 ноября в интервью агентству ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Как пояснила Берлинская, несмотря на очевидную непопулярность этого решения, его нужно принять, поскольку всем уже давно пора отбросить иллюзии и готовиться оборонять страну. По мнению Берлинской, Украине нужно беречь мужчин, поэтому придётся либо мобилизовать женщин, либо сдаться.

«Нужно включаться в реальность. Я не хочу, чтобы женщины воевали, не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять — подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин», — подчеркнула Берлинская. Она добавила, что подготовку детей к обороне страны необходимо с 5-6 класса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил готовить украинских женщин к военной службе. При этом он пояснил, что военную подготовку для женщин следует ввести не для призыва их на фронт, а с целью консолидации общества.

С октября 2023 года в Киеве женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт. Из-за этого начались массовые увольнения соответствующих специалистов и их миграция из страны.

В декабре 2023 года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала всех волонтёров, в том числе и женщин, идти добровольцами на фронт. «Лучшее волонтёрство» в 2024 году — это прийти служить в ВСУ, отметила она.

В июне замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова информировала, что в рядах ВСУ служат более 67 тыс. женщин, в том числе 19 тыс. гражданских сотрудниц.