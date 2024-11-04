Киев, 4 ноября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Канада отправила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, Киев планирует получить её до конца текущего года. Об этом 4 ноября сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как пояснил Зеленский, об отправке первой системы ПВО NASAMS его уведомил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в личном телефонном разговоре. По словам главы киевского режима, на Украине рассчитывают получить систему ПВО до конца 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал Зеленский, зона украинского конфликта превратилась в полигон для испытаний оружия Запада. Украинский политик пояснил, что такое применение даёт западным странам представление об эффективности конкретных видов оружия. Он также добавил, что это позволяет Западу более рационально расходовать средства, которые идут на разработку и производство вооружений.

Аналитик американского журнала National Interest Харрисон Касс 2 ноября заявил, что Киеву необходимо скорее начать мирные переговоры с Россией на фоне неспособности Украины самостоятельно производить оружие или эффективно использовать западное.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.