Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Более 600 сотрудников технической сферы американской газеты New York Times приостановили работу и вышли на забастовку накануне выборов президента США, сообщил профсоюз техперсонала газеты.

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«Начиная с 9 утра (17:00 по московскому времени) понедельника работники технического персонала будут ежедневно выходить на протесты у главного здания. Работники требуют изменения трудового договора и улучшения условий труда. Обе стороны конфликта вели переговоры до вечера воскресенья, однако так ни к чему и не пришли», — говорится в сообщении профсоюза.

Уточняется, что среди требований работников — включение в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменение графиков работы и мер социальной поддержки, а также увеличение зарплат.

Согласно информации с официального сайта профсоюза, в его состав входят почти 700 человек, в числе которых программисты, дизайнеры, специалисты по обработке данных и менеджеры. При этом в газете заявили, что у них есть запасной план по продолжению работы в таких условиях.

Как передавало ИА Регнум, в нескольких городах Германии 29 октября начались предупредительные забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, в которых также участвуют сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW. Главное требование профсоюза — повышение заработной платы на 7% в связи с растущей инфляцией в стране. В демонстрациях принимают участие сотни рабочих.

В октябре во французском городе Марселе на улицах скопились горы мусора из-за забастовки уборщиков. Сотрудники частной компании по уборке мусора Veolia уже несколько дней бастуют из-за разногласий с руководством. Работники недовольны плохими условиями труда, недостаточным количеством оборудования и персонала. При этом власти не вмешиваются в ситуацию, поясняя, что конфликт внутри частного предприятия находится не в их юрисдикции.