Париж, 30 октября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Горы мусора скопились на улицах ряда районов Марселя, второго по численности населения города Франции, из-за уборщиков. Об этом 29 октября сообщил телеканал France 3.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Сотрудники частной компании по уборке мусора Veolia уже несколько дней бастуют из-за разногласий с руководством. Работники недовольны плохими условиями труда, недостаточным количеством оборудования и персонала. При этом власти не вмешиваются в ситуацию, поясняя, что конфликт внутри частного предприятия находится не в их юрисдикции.

При этом власти Марселя разместили на улицах десятки больших контейнеров, чтобы люди не складывали мусор на тротуары из-за переполненных урн. Работники компании по уборке мусора отметили, что намерены продолжать забастовку до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Руководство компании Veolia уже выразило согласие принять представителей забастовщиков и начать переговоры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр профсоюз мусорщиков пригрозил забастовками мэрии Парижа. Мусорщики потребовали от мэрии повышения заработной платы на €400 и выплату «олимпийской» премии в размере €1,9 тысячи в связи с наплывом в город гостей и участников Олимпиады.

При этом в 2023 году мусорщики уже бастовали в Париже в течение нескольких недель, выступая против пенсионной реформы. Из-за забастовки на улицах столицы Франции скопилось более десяти тонн мусора, а также стали активно размножаться крысы и другие грызуны.