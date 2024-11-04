Дублин, 4 ноября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Шансы стран Североатлантического альянса на победу в полномасштабном конфликте против России и Китая невелики. НАТО не продержится и месяца. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

«Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими. НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут», — написал он в соцсети X.

Такой комментарий журналист сделал к видеозаписи, на которой англоговорящие военные уезжают прочь после звуков взрывов со словами «давай убираться отсюда».

Как сообщало ИА Регнум, в июле Йенс Столтенберг, занимавший на тот момент пост генерального секретаря НАТО, заявил, что сотрудничество России с Китайской Народной Республикой якобы создаёт угрозу безопасности Североатлантического альянса.

В итоговой декларации саммита НАТО, опубликованной 10 июня, отмечалось, что углубляющееся стратегическое партнёрство между Россией и КНР якобы подрывает международный порядок и создаёт угрозы для евроатлантической безопасности. Страны — члены НАТО призвали Китай прекратить сотрудничество с РФ и экономические отношения, в рамках которых КНР якобы экспортирует товары двойного назначения, используемые в оборонной промышленности РФ.

Комиссия по национальной оборонной стратегии, уполномоченная американскими конгрессменами, в своё отчёте указала, что США не в состоянии конкурировать с армиями Китая и России, победить в любом вооружённом конфликте им не удастся.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояний с Россией и Китаем на новый, более серьёзный уровень, но они берут на себя много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами.