США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией
Комиссия: США не в состоянии конкурировать с КНР и РФ, они не смогут победить
Вашингтон, 30 июля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не в состоянии конкурировать с армиями Китая и России, победить в любом вооружённом конфликте им не удастся. Такое заключение следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами.
«США не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнёрами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — отметили в комиссии, текст опубликовал аналитический центр RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).
Эксперты указали, что Белому дому нужно продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними.
Как сообщало ИА Регнум, Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции центрального банка, необходимо распустить, так как её деятельность спровоцировала высокую инфляцию в стране, заявил конгрессмен-республиканец из Кентукки Томас Мэсси.
Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус в апреле 2024 года заявил, что США приближаются к упадку, после которого будет трудно оправиться. Он отметил, что страна теряет конкурентоспособность, а в мире снижается уважение к её мощи.