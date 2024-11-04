Москва, 4 ноября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Не стоит опираться на прогнозы исхода выборов в США, поскольку однозначного фаворита в президентской гонке нет. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

ИА Регнум

Результаты заключительного опроса американцев, который провёл телеканала NBC News, показали, что кандидатов в президенты США Дональда Трампа от Республиканской партии и Камалу Харрис от Демократической поддерживают по 49% избирателей.

«Когда были выборы кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Трампа, по статистике всех опросов и прогнозам ведущих аналитических центров США и всех американских экспертов должна была победить Хилари Клинтон. И она уже даже праздновала победу в своем предвыборном штабе. Но победил Трамп, так как за него проголосовала коллегия выборщиков», — подчеркнул политолог.

Тогда Клинтон выиграла по общему количеству голосов, но в итоге большинство выборщиков оказались за Трампа. На результаты голосования влияют и голоса колеблющихся штатов, отметил эксперт.

«За них постоянно идёт борьба, их пытаются на свою сторону привлечь. А они всегда на двух стульях пытаются усидеть», — рассказал Блохин.

В США нет кандидата, за которого проголосовали бы все сразу, или того, кто бы победил со значительным отрывом, отметил политолог.

«Среди фаворитов у населения Трамп, букмекеры в США ставят на победу Трампа с незначительным отрывом. Он все-таки превосходит Харрис», — добавил эксперт.

Блохин считает, что после выборов в США, с каким бы результатом они ни завершились, не будет массовых беспорядков и протестов.

«Сильные беспорядки и волнения будут пресекаться по одной причине — в результате дестабилизации обстановки или гражданской войны потеряют все, особенно элита, которая лишится своих богатств, своей зоны комфорта, влияния, господства», — подытожил эксперт.

Заключительный опрос телеканала NBC News, опубликованный 3 ноября, показал, что кандидатов в президенты США Дональда Трампа от Республиканской партии и Камалу Харрис от Демократической поддерживают по 49% избирателей, остальные ещё не определились. При этом многие указывают на сильную поляризацию в стране. В октябре, согласно опросам телеканала, за каждого кандидата было по 48%. В сентябре соотношение между Харрис и Трампом было 49% к 44%, в июле — 43% к 45%.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США пройдут 5 ноября. По данным федеральной избирательной комиссии на середину октября, на кампанию Харрис собрали почти $1 млрд, для рекламы Трампа — $400 млн. Они израсходовали почти все полученные средства.