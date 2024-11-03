Вашингтон, 3 ноября, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Страны Европейского союза готовятся к ожидаемому, с их точки зрения, изменению курса Соединённых Штатов Америки по военной поддержке Украины в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом 2 ноября сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников и политиков в пяти европейских странах.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп с бейсбольной битой

По мнению опрошенных WP политиков и чиновников, Евросоюз не ожидает серьёзных изменений в политике США в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, но опасается, что в этом случае американская администрация сосредоточит больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе. В случае же победы Трампа ожидается иная ситуация.

«Вероятно, (президент США. — Прим. ред.) Джо Байден является последним президентом, по-настоящему трансатлантическим с точки зрения его характера и карьеры», — сообщил один из собеседников.

Речь идёт о жёстких требованиях Трампа к европейским союзникам США по НАТО по расходам на оборону. Политик-республиканец неоднократно подчёркивал, что странам — членам НАТО необходимо тратить на эти нужды по меньшей мере 2% своего ВВП.

Официальные европейские лица, несмотря на усилия ЕС по наращиваю производства оборонной промышленности, признают, что конфликт на Украине показал, насколько Европе будет тяжело в одиночку продолжать поддержку Киева.

Утверждается, что европейские чиновники, учитывая возможные риски, постарались продвинуть новые пакеты военной помощи Украине до выборов 5 ноября, а новое командование Североатлантического альянса взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.

Отмечается, что Трамп скорее склоняется к поддержке Украины, но при этом призывает Киев пойти на территориальные уступки ради прекращения огня. Кроме того, как напомнили авторы материала, политик-республиканец обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в развязывании украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз готовится к полномасштабной торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах. Отмечалось, что лидеры европейских стран усвоили урок во время первого президентства Трампа, полны решимости дать ему отпор и планируют создать для США максимально дискомфортные условия торговли, чтобы склонить политика к переговорам на фоне его заявлений о новых торговых пошлинах как для враждебных, так и дружественных стран.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.