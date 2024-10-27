Москва, 27 октября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Хочется верить, что НАТО услышало предостережения России по поводу возможного разрешения Украине на применение западного дальнобойного оружия. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС Президент России Владимир Путин

Зарубин напомнил о недавнем предупреждении Путина, которое последовало за резкой активизацией на Западе разговоров о дальнобойных ударах. Журналист поинтересовался, восприняли ли западные страны этот сигнал.

«Они мне об этом ничего не сообщали. Надеюсь, услышали», — сказал Путин на видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Президент добавил, что российскому руководству в этой связи тоже придётся принимать какие-то решения. И дело не в разрешении или запрете на применение дальнобойного оружия, дело в том, что украинские войска не могут применять его самостоятельно, пояснил он.

«Это могут делать только специалисты стран НАТО», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, у киевского режима нет своей космической разведки, необходимой для таких ударов, нет специалистов для введения полётных заданий и прочего. Всё, что происходит сейчас, делается руками офицеров из стран НАТО.

Что касается разрешения на удары, то Минобороны России, разумеется, будет предлагать разные варианты ответов, констатировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.