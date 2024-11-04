Франкфурт-на-Майне, Германия, 4 ноября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении российского миллиардера Алишера Усманова по подозрению в отмывании денежных средств, сообщили прессе адвокаты бизнесмена.

Григорий Сысоев/РИА Новости Алишер Усманов

«В октябре 2024 г. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила свое расследование в отношении А. Б. Усманова согласно параграфу 153a УПК ФРГ, на что было получено его письменное согласие в соответствии с озвученными им условиями и пожеланиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование продлилось более двух с половиной лет, но следствию так и не удалось доказать вину Усманова во вменяемых ему преступлениях, включая отмывание денежных средств. Также уточняется, что после прекращения расследования Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Усманов одержал юридическую победу над немецким телеканалом ARD, который утверждал, что он якобы создал «систему подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE). Суд в Германии постановил, что информация, предоставленная телеканалом, является ложной, и запретил её распространение. Если телеканал нарушит это постановление, он будет обязан выплатить штраф в размере до 250 тыс. евро.

В августе Усманов назвал колоссальной ошибкой Запада санкции против бизнеса из России. По его словам, на фоне западных санкций российские предприниматели инвестируют главным образом в РФ и у них нет иллюзий по поводу беспристрастности юрисдикций Запада.