Лондон, 1 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Бизнесмен Алишер Усманов одержал юридическую победу над немецким телеканалом ARD, который утверждал, что он якобы создал «систему подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE), сообщило 1 октября издание EU Today.

Михаил Метцель/ТАСС Алишер Усманов

«25 сентября земельный суд Гамбурга в Германии вынес судебный запрет на высказывания ARD об Усманове», — ссылается издание на сообщение пресс-службы бизнесмена.

В августе ARD опубликовал две статьи и видеорепортаж с обвинениями в адрес Усманова. Суд в Германии же постановил, что информация, предоставленная ARD, является ложной, и запретил её распространение. Если телеканал нарушит это постановление, он будет обязан выплатить штраф в размере до 250 тыс. евро.

Немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone. at, перепечатавшие утверждения ARD, скорректировали свои материалы.

Адвокат Йоахим Штайнхефель, представляющий Усманова в делах, связанных с медиасферой, охарактеризовал репортаж ARD как нарушение журналистской этики. Он отметил, что уважение к правде, человеческому достоинству и точной информации имеют важное значение для немецкой прессы. Адвокат бизнесмена также подчеркнул, что в материалах ARD нет никаких доказательств, кроме слухов.

Ранее Усманов выиграл суды против журнала Forbes и австрийской газеты Kurier.

Как сообщало ИА Регнум, в мае российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл суд по санкциям у Совета ЕС. Европейскому органу предписали аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Суд также вынес решение об оплате предпринимателю всех судебных издержек, связанных с этим делом.