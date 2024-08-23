Москва, 23 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Вводимые Западом по политическим мотивам санкции в отношении бизнеса из России являются его «колоссальной ошибкой». Такое мнение высказал российский предприниматель Алишер Усманов в опубликованном вечером 22 августа интервью изданию Corriere della Sera.

Андрей Епихин/ТАСС Алишер Усманов

«Бизнесмены никак не влияют на принятие решений, но хорошо знают и Запад, и Восток, они строили транснациональные предприятия и инвестировали за рубежом», — заявил он.

По словам Усманова, на фоне западных санкций российские предприниматели инвестируют главным образом в РФ и у них нет иллюзий по поводу беспристрастности юрисдикций Запада.

Бизнесмен отметил, что в данный момент западные страны добились парадоксально обратного заявленным целям результата от своего санкционного режима, который оказался более вреден для Европы, нежели для России.

«Они хотели нанести ущерб российской экономике, а здесь она растёт. Они хотели наказать бизнес-элиту, и русские вернули деньги домой. Экономика России адаптируется к санкциям, в то время как соседние рынки страдают», — пояснил Усманов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа бывший старший директор по международной экономике в Совете национальной безопасности Белого дома Питер Харрел заявил, что антироссийские санкции США никак не повлияли на политический курс президента РФ Владимира Путина и не способствовали банкротству России. При этом, по его мнению, необходимость в санкциях была, и они якобы работают.

Российский лидер в начале мая отмечал, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Глава государства уточнил, что санкционные меры преследовали цель разрушить Россию изнутри, однако этого не произошло.