Донецк, 4 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Население посёлка Горняк, освобождённого в ДНР российскими военными, получит лекарства и продукты питания, с которыми у жителей этого населённого пункта есть сложности. Об этом сообщил 4 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он побывал в этом посёлке вместе с руководителем Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякиным. На месте Пушилин пообщался с жителями и ознакомился с ситуацией. Глава ДНР отметил, что людям требуется помощь.

«Вопрос на самом деле сложный… Помимо того, что эвакуация идёт и ребята военные помогают всем, чем могут… Сложно стоит вопрос и с обеспечением продуктами питания, и с лекарственными препаратами. Людям нужна поддержка», — заявил он в видеообращении в своём Telegram-канале.

По словам Пушилина, власти, а также местное и региональное отделения «Единой России» организуют в Горняке гуманитарную миссию, работа которой будет направлена на оказание помощи населению. Глава региона уточнил, что в освобождённом посёлке сейчас находятся более 1000 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября стало известно, что ВСУ начали отводить свои силы с позиций возле населённых пунктов Горняк и Кураховка в ДНР. Украинские военные отступали на этом участке фронта малыми группами, теряя живую силу в результате артиллерийских ударов.

26 октября появилась информация о том, что Вооружённые силы РФ подняли российский флаг на крыше здания в центре Горняка. Отмечалось, что наступающие на Курахово российские бойцы практически освободили Горняк и приступили к зачистке населённого пункта от оставшихся сил ВСУ.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что ВС России освободили Горняк, а также населённые пункты Доброволье и Катериновку в ДНР. Он отметил, что в боях за Горняк участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».