Донецк, 26 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ подняли российский флаг на крыше здания в центре населённого пункта Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 октября сообщили «Военкоры Русской Весны» («РВ») в Telegram-канале.

Кадр из видео

«114-я бригада подняла флаг в центре города Горняк, завершая разгром врага», — говорится в публикации.

Отмечается, что бригада, которая наступает на Курахово, практически освободила Горняк. В настоящее время проводится зачистка.

На опубликованных военкорами кадрах видна работа танкистов, а также взятие в плен украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября Минобороны РФ доложило об освобождении Александрополя в ДНР.

25 октября Минобороны доложило, что ВС РФ за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР. Так, бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населённый пункт Новосадовое, военные группировки войск «Юг» заняли два населённых пункта — Зоряное и Серебрянка в ДНР. Кроме того, российские войска освободили Николаевку.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.