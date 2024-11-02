Москва, 2 ноября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Политика Киева ведёт к дальнейшей потере территорий. Об этом 2 ноября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

Ximena Borrazas/Global Look Press

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договорённости, тем меньше территорий остается у этого режима», — заявил Лавров.

На встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи Лавров выразил полную поддержку тем мерам, которые принимает руководство республики с целью сдерживания агрессивной политики Вашингтона и его союзников.

Как сообщили в МИД РФ, обе стороны подтвердили настрой на выполнение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, закрепившего вывод - российско-корейских отношений на новый качественный уровень.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Лаврова с Цой Сон Хи прошла в Москве 1 ноября. Корейский дипломат заявила, что Пхеньян поддерживает действия Москвы в отношении Украины. Россия добьётся победы в борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства, добавила она.

В сентябре президент России Владимир Путин назвал причиной трагедии Украины целенаправленную антироссийскую политику Запада, который добивался полного контроля над украинским руководством на протяжении десятилетий, финансируя националистические и антироссийские организации. Украинцам насаждали концепцию, согласно которой Россия - их главный враг.