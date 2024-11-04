Краматорск, ДНР, 4 ноября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Под Краматорском, оккупированным Вооружёнными силами Украины (ВСУ), в Донецкой Народной Республике (ДНР) за год возникло огромное кладбище. Об этом сообщил фоторепортёр украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов. Кадры он опубликовал на своём YouTube-канале.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

На видео, снятом с помощью беспилотника, видно большое поле со множеством свежих захоронений. На некоторых из них установлены флаги Украины.

«Под Краматорском появилось ещё одно поле военных захоронений за этот год», ― сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Как предавало ИА Регнум, 8 октября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подконтрольный киевскому режиму город Запорожье постепенно превращается в территорию кладбищ для украинских военных. Согласно открытой информации украинской стороны, здесь похоронены свыше 16 тыс. украинских бойцов.

Военкор Руслан Татаринов 1 ноября сообщил, что потери ВСУ с начала конфликта на 1 ноября, только по данным официальных некрологов, составили 524 тыс. бойцов. При этом Татаринов считает эти данные заниженными. По его оценке, число погибших украинских военных превысило 600 тыс. Военкор добавил, что в Днепропетровске только на двух кладбищах похоронили 17 тыс. бойцов, в Харьковской области на четырёх кладбищах — 26 тыс.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк 31 октября сообщил, что морги подконтрольной киевскому режиму части региона столкнулись с острой нехваткой мест для хранения тел погибших бойцов ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 23 октября сообщил, что городских кладбищах Николаева уже нет мест для захоронения. Украинских военных хоронят в уже заранее оплаченных могилах, жители сооружают фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили другого, рассказал он. Также Лебедев добавил, что киевский режим открыл в городе новый крематорий.