Москва, 8 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Подконтрольный киевскому режиму город Запорожье постепенно превращается в территорию кладбищ для украинских военных. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Всё больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Согласно открытой информации украинской стороны, отмечает Рогов, на территориях Запорожья похоронены свыше 16 тыс. украинских бойцов.

Более того, по информации Рогова, украинские военные начали в срочном порядке возводить укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе Орехова, а также на подступах к Запорожью.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России подошли уже к окраине города Гуляйполе. Гуляйполе Пологовского района находится под оккупацией ВСУ. По словам главы Запорожья, регион не является на данный момент основным участком.

29 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Запорожье по зданию службы безопасности Украины (СБУ), в котором находились офицеры Североатлантического альянса (НАТО), был нанесён удар.