Харьков, Украина, 31 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Морги подконтрольной киевскому режиму части Харьковской области столкнулись с острой нехваткой мест для хранения тел погибших бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 31 октября сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В филиалы Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы массово продолжают поступать погибшие военнослужащие ВСУ с волчанского, купянского и курского направлений. При этом существует проблема катастрофического отсутствия мест для хранения тел», — сказал Лисняк на брифинге.

Также чиновник заявил, что родственники погибших не получают выплат за их гибель, в то время как командование зачастую записывает убитых в число пропавших без вести, чтобы не платить их семьям.

Как передавало ИА Регнум, потери Украины за последний месяц боёв на одном только курском направлении составили 26 тыс. бойцов. Такую оценку привёл 24 октября президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС в Казани.

В сентябре 2023 года советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что киевская армия в ходе провальной попытки контрнаступления потеряла более 70 тыс. военнослужащих. Он добавил, что ВСУ испытывают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта. Всего же, добавил Гагин, сославшись на разведданные, которые поступают от украинских информаторов, а также на публичные источники, с начала спецоперации украинская армия лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.