Николаев, Украина, 23 октября, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Киевский режим открыл новый крематорий в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сергей Корсун ИА Регнум Кладбище солдат ВСУ

«Основные «клиенты» нового крематория военные, погибшие на херсонском направлении. А также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов», — рассказал подпольщик «РИА Новости».

Лебедев пояснил, что на городских кладбищах уже нет мест для захоронения. Украинских боевиков хоронят в уже заранее оплаченных могилах, жители сооружают фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили другого.

По словам подпольщика, работающие в правоохранительных органах участники сопротивления, фиксируют, что участилась пропажа владельцев квартир, а на освободившуюся жилплощадь въезжают военные ВСУ, в том числе иностранные наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, подконтрольный киевскому режиму город Запорожье постепенно превращается в территорию кладбищ для украинских военных, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Так, на территориях Запорожья похоронены свыше 16 тыс. украинских боевиков.

Американская газета The Washington Post (WP) 3 сентября продемонстрировала масштабы потерь, которые несут Вооружённые силы Украины, проиллюстрировав материал видеоролика с кладбища в Харькове.

Автор написал, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем год назад.