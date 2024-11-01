Москва, 1 ноября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начла конфликта на 1 ноября, только по данным официальных некрологов, составили 524 тыс. бойцов. Об этом заявил корреспондент Руслан Татаринов.

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«У них ежедневные потери до южно-донбасской операции — то, что они сами выставляли — были 400-500 человек. Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно», — рассказал он изданию «Комсомольская правда».

При этом Татаринов считает эти данные заниженными. По его оценке, число погибших украинских военных превысило 600 тыс. В Днепропетровске только на двух кладбищах похоронили 17 тыс. военных, в Харьковской области на четырёх кладбищах — 26 тыс.

Кроме того, согласно некрологам, погибли более 700 иностранных наёмников, действовавших в рядах ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в январе американский журналист Клейтон Моррис обвинил украинские власти в сокрытии числа погибших бойцов, чтобы не платить компенсации их родственникам. По его информации, многих военнослужащих хоронят в общих могилах и не указывают их имён. Если военный числится пропавшим без вести, то пособие в связи с его смертью не полагается.

В марте российский разведывательный дрон зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила в лесополосе тела погибших военных ВСУ, вместо того, чтобы вывезти их в тыл.

16 октября в Киеве толпа родственников украинских бойцов, числящихся пропавшими без вести, вышла на акцию протеста. Они заявляли о дефиците вооружения в ВСУ, а также о плохой подготовке новобранцев.