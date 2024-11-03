Краснодар, 3 ноября, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Алексей Филиппов/РИА Новости

В составе «Краснодара» голы забили полузащитники Кевин Ленини на 38-й минуте, Данила Козлов на 73-й, Эдуард Сперцян на 79-й и нападающий Джон Кордоба на 88-й.

«Краснодар» одержал 11-ю победу подряд и на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 36 очков после 14 матчей. «Оренбург» идёт на 16-м месте с восемью очками.

Как ранее передавало ИА Регнум, воронежский «Факел» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Пари Нижний Новгород» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе нижегородского клуба голы забили хавбек Хуан Босельи и защитник Александр Эктов.