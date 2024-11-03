Грозный, 3 ноября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Григорий Соколов/РИА Новости

На 54-й минуте матча полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев не смог реализовать пенальти. Спустя две минуты хавбек «Пари НН» Хуан Босельи вывел свою команду вперёд. А на 98-й минуте защитник Александр Эктов забил второй гол.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 15 очков после 14 матчей. «Ахмат» идёт на 15-м месте с девятью очками.

Как ранее передавало ИА Регнум, тольяттинский «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе «Акрона» голы забили защитник Родригу Эшковал и нападающий Артём Дзюба.

Московский «Локомотив» 2 ноября одержал победу над казанским «Рубином» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник «железнодорожников» Артём Тимофеев на 88-й минуте.