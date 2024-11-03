Воронеж, 3 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На четвёртой минуте матча нападающий «Химок» Александр Руденко открыл счёт. «Факел» смог отыграться на 38-й минуте, отличился форвард Мохамед Браими.

На сегодняшний день «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 12 очков после 14 матчей. «Химки» идут на 13-м месте с 12 очками.

Как ранее передавало ИА Регнум, «Пари Нижний Новгород» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе нижегородского клуба голы забили хавбек Хуан Босельи и защитник Александр Эктов.

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. У «Акрона» отличились защитник Родригу Эшковал и нападающий Артём Дзюба.