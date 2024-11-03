Вашингтон, 3 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Разногласия среди союзников Украины идут на пользу президенту России Владимиру Путину. Об этом 3 ноября заявил американский телеканал CNN.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

«Отсутствие единства на Западе, отсутствие явной схожести взглядов Запада и Киева на желаемую цель… У Путина нет причин пересматривать свои действия на Украине», — приводит CNN слова эксперта в области международных отношений Томаса Грэма.

Отмечается, что конфликт идёт не просто между Москвой и Киевом, а между Россией и Западом, поэтому масштаб переговоров должен соответствовать этому уровню.

Британский аналитик Джона Лоу заявил, что действия России на Украине являются средством уменьшить влияние США на международной арене.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что итоги саммита БРИКС в Казани продемонстрировали неспособность западных государств изолировать Россию на международной арене. По его словам, мировые государства не стали потворствовать Западу и продолжили укреплять отношения с Россией в различных сферах деятельности.

Путин 18 октября похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя».

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что идея победить Россию на поле боя — иллюзия. Глава государства сказал, что эта иллюзия появилась у Запада вследствие самонадеянности.